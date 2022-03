Pape Mahawa Diouf: "Le Président Macky Sall veut faire de Dakar un hub attractif sur le sport

Le Directeur général de l'ASPT, Pape Mahawa Diouf, a présidé ce vendredi un Forum sur le sport où il a affirmé son importance par rapport à la vision du Président de la République, Macky Sall qui veut faire de Dakar un hub attractif sur les évènements sportifs. "Nous avons une plateforme aéroportuaire forte, un pavillon national, le patrimoine et les infrastructures se développent. Nous avons désormais les plus belles et grandes infrastructures sportives du continent. Elles visent à faire reconnaître la capitale sénégalaise comme capable d'accueillir les grands événements sportifs", a-t-il dit.