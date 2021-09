Pape Mahawa Diouf: "Notre vision politique dépasse les trafics et les affaires de mœurs" Rédigé par leral.net le Samedi 18 Septembre 2021 à 04:30 | | 3 commentaire(s)| Pape Mahawa Diouf a enfilé son manteau de politicien pour en découdre avec ses collègues de l'opposition, ainsi que Y En A Marre qu'il taxe de "petits trafics". A l'en croire, il les appelle à la retenue et les exhorte à penser à la jeunesse, à leur employabilité, à l'environnement et au développement durable. "Mais des menaces ne font pas marcher un petit; S'ils ont des projets politiques, ils n'ont qu'à les brandir" dit-il. Non sans jeter une pierre dans la mare en indexant Ousmane Sonko, Barthélemy Dias et Y En A Marre: "Notre vision dépasse les trafics de passeports et les affaires de mœurs".



