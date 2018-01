Pape Samba Mboup : "Je suis prêt à m’engager au front contre les auteurs de l'attaque de Boffa"

Papa Samba Mboup, ancien chef de cabinet du président Wade a enjoint sa voix au concert de condamnations sur l’assassinat de 13 exploitants forestiers samedi à Boffa Bayottes, localité située dans le département de Ziguinchor.



«En tant que fils de Casamance, je suis meurtri par cette barbarie aveugle qui a tué plusieurs personnes. Je suis en phase avec le président de la République et demande aux forces de l’ordre et de sécurité, de les poursuivre jusque dans leurs derniers retranchements.



Les Sénégalais originaires de la Casamance, devraient se mobiliser derrière le président pour que cesse cette tuerie sans fondement. Il est inacceptable que des pays se réclament amis du Sénégal, accueillent dans leur territoire, ces criminels après leurs forfaits. Ces gens bénéficient de la complicité de la sécurité de ces pays qui les laissent entrer et sortir librement. Nous avons trop souffert dans cette guerre », exprime le natif de Ziguinchor dans Walfadjiri.



Et d’ajouter : « Ces gens (les auteurs) ne veulent pas la paix. Ce sont des bandits, ils ne connaissent que la force. En tant que Sénégalais ressortissant de la Casamance, je suis prêt à m’engager au front avec les Sénégalais qui le souhaitent, pour mettre fin à cette barbarie ».













Ndèye R. Thiane (stagiaire)