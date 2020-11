Par Moise SARR: "Nous continuerons ainsi à servir les Sénégalais de l’Extérieur en les accompagnant"

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, vient de me renouveler sa confiance en me confirmant aux fonctions de Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargé des Sénégalais de l’Extérieur.



À la fois reconnaissant et très sensible à cette haute marque de confiance, j’accueille avec humilité la décision du Chef de l’État de me confier un secteur aussi stratégique qu’est la prise en charge de notre vaillante diaspora pour laquelle nous allons continuer à nous investir avec toute la détermination nécessaire à cette mission.



Nous continuerons ainsi à servir les Sénégalais de l’Extérieur en les accompagnant, en répondant à leurs préoccupations légitimes et en collaborant avec eux tant leur participation au développement socio-économique de notre pays est importante.



Nous poursuivrons, égalemement et sans relâche, les projets déjà engagés et veillerons à renforcer davantage le « lien productif » entre le Sénégal et sa diaspora tout en améliorant le cadre facilitant l’intégration de cette dernière dans nos plans de développement.



C’est donc avec engagement et abnégation que j’aurai à cœur de continuer à m’investir pour la promotion et la défense les intérêts des Sénégalais de l’Extérieur et donner ainsi corps à la vision éclairée du Chef de l’État.



Je réitère, enfin, mes vifs remerciements à SEM le Président de la République pour la confiance renouvelée, adresse mes chaleureuses félicitations à Mme le Ministre Aissata TALL SALL, et souhaite bon courage au Ministre sortant M. Amadou BA.



À votre service...!

