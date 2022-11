Paralysie des structures sanitaires et des collectivités territoriales

En mouvement d’humeur depuis quelque temps, l’Asas And «Gueusseum» fait monter la lutte d’un cran. A l’issue de sa réunion d’évaluation de son troisième plan d’actions, la grande coalition And Gueusseum-Intersyndicale des agents des collectivités territoriales se radicalise. Elle décrète un mot d’ordre de grève de 96 heures à partir de mardi 8 novembre 2022, avec le respect des urgences et du service minimum, rapporte "L'As".



Ils maintiennent la poursuite du boycott des supervisions, des sessions de formation, des réunions de coordination et de staff et de la rétention des informations sanitaires et sociales. Mballo Dia Thiam et compagnie réclament l’application intégrale des accords sur les augmentations de salaire à tous les ayants-droit. Ils soutiennent aussi leurs camarades en lutte, surtout à Ourossogui, Talibou Dabo et Mbour (Polymed).

