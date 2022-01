Parcelles Assainies: Amath Satou Thiam vole un taxi et maraude dans la circulation

Disposant d’une clé qui ouvre toutes les voitures de marque Toyota Carina 2, Amath Satou Thiam avait volé le taxi d’autrui. Sa course s’est arrêtée grâce à la vigilance d’un ami du propriétaire du véhicule, qu’il a reconnu dans la circulation.



D'aprés "Le Témoin", le sieur Ablaye Mbaye a eu la désagréable surprise de ne pas trouver sa voiture devant la pharmacie de l’unité 26 des PA, au lieu habituel où il la garait. Interpellé par ses soins, le gardien du parking déclare n’avoir pas remarqué la disparition du taxi en question. Décidé à retrouver son véhicule, le chauffeur alerte ses collègues. C’est ainsi que plus tard dans la journée, plus précisément aux environs de 17heures, l’un d’eux a aperçu le véhicule dans la circulation au niveau du rond-point « Case bi ».



Sans tarder, il gare discrètement son propre taxi et hèle la personne qui conduisait le véhicule volé de son collègue, en lui proposant une course à 2000 francs à la police des Parcelles Assainies. Le voleur hésite avant d’accepter. En cours de route, au niveau du croisement 22, le client occasionnel aperçoit un policier en service sur la voie publique. Il s’est alors agrippé au volant tout en coupant le contact.



Surpris, le voleur tente de prendre la fuite, mais sera stoppé par le client qui actionne le bouton pour sécuriser les portes. N’ayant aucune chance pour s’échapper, il est remis au policier qui régulait la circulation. Interpellé et pris la main dans le sac, il n’a pas nié les faits. « Ce jour-là, vers les coups de 5 heures du matin, alors que je revenais de Kaolack, j’ai fait un saut dans un parking à l’unité 26 des PA. J’ai alors eu l’idée de voler le véhicule en stationnement puisque je disposais d’une clé qui fonctionne avec toutes les voitures de marque Toyota Carina 2 », confie-t-il aux enquêteurs.



Après quoi, il a sillonné la ville avant que son parcours ne s’arrête à hauteur du rond-point Case Bi, grâce à la vigilance du sieur Massete Cissé. Pour se tirer d’affaire, il a dit regretter son acte. « Je ne suis pas un voleur. Je voulais faire des courses, me faire des sous et ensuite garer la voiture dans un endroit où le propriétaire pourrait le retrouver », s’est-il défendu. Il a été déféré au parquet et mis à la disposition de la Justice, qui statuera sur son sort.

Ndèye Fatou Kébé