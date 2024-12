Parcelles-Assainies : Comment un malvoyant a roulé quatre personnes dans la farine

Les limiers du commissariat d'arrondissement de l'Unité 15 des Parcelles-Assainies ont été saisis, entre le 30 novembre et le 7 décembre 2024, par les plaintes d’A. Mbaye, C. Guèye, K. Sène et M. Diaw, dirigées contre P. M. Kane pour escroquerie multiple au voyage.



Selon les déclarations du quatuor face aux enquêteurs, dans le cadre de leurs projets de voyage, ils ont été approchés par P. M. Kane. Ce dernier leur a expliqué qu'il avait des contrats de travail en Suisse avec une entreprise nommée Dada Drilling and Construction, qui devait livrer au gouvernement suisse 70 000 logements sociaux.



Pour les formalités, les candidats lui ont remis un montant de 7 000 000 F CFA ainsi que les passeports de leurs amis et proches qui souhaitaient rejoindre la Suisse. Depuis la réception de l’argent et des documents de voyage, le convoyeur est devenu injoignable, sauf pour de nouveaux candidats, sans jamais donner signe de vie.



Pour élucider cette affaire, une enquête a été ouverte. Selon nos sources, elle a permis de procéder à son arrestation, hier, à Cambérène II, au moment où il tentait de rencontrer un client pour récupérer son passeport et son argent, après avoir été localisé toute la journée à Yeumbeul.



Identifié, il répond au nom de P. M. Kane, né en mai 1996 à Kaolack. Il est sans emploi et domicilié à Yeumbeul. La fouille de sa maison par les hommes en tenue a permis la saisie de 173 passeports sénégalais, trois passeports de nationalité étrangère (deux guinéens et un gambien), deux téléphones portables, une carte nationale d'identité et une carte prépayée d'une banque locale.



Dans le cadre de cette affaire, il a été placé en garde à vue pour escroquerie multiple au voyage. L’enquête se poursuit.



Déclarations de l'accusé



Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés par les enquêteurs, il a déclaré qu’il est devenu malvoyant depuis 2007. Pour subvenir à ses besoins, il a utilisé l’application TalkBack, une fonctionnalité pour les personnes souffrant d’une déficience visuelle, afin d’interagir avec les appareils Android. C'est ainsi qu'il a découvert le nom de l’entreprise suisse DDC qui lui a servi de levier pour piéger ses victimes.



Concernant l’argent reçu, il a expliqué avoir financé un projet de chambre froide et un dépôt de distribution de sel, projets qui, malheureusement, ont échoué.