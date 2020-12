Parcelles Assainies: La coordination des femmes de l’APR sermonne Moussa Sy le maire Après les missiles de de Thierno Bocoum, maintenant c’est au tour de la coordination des femmes de l’Apr des Parcelles-Assainies de s’indigner de l’attitude du maire Moussa Sy, par ailleurs président du Conseil d’administration du Port Autonome de Dakar.

En effet, selon les femmes apéristes des Parcelles Assainies, de par ses propos tenus lors de l’émission “Faram Facee” de ce mercredi 14 Décembre sur la tfm, “affirmant que la coalition Benno Book Yakar (BBY) des parcelles assainies a gagné toutes les élections législatives de 2017 parce qu’elle a octroyé des ordres de mission a des personnes qui n’habitent pas dans la commune”, Moussa Sy a manqué du respect à la grande majorité des ‘parcellois’ qui ont donné la victoire à la coalition (BBY), au soir des élections des législatives 2017“.



D’après « Senego », la coordination des femmes de l’Apr des parcelles assainies de rappeler à Moussa Sy que « depuis 2012, nous avons gagné toutes les élections présidentielles, législatives (2012), les référendums de 2016, les législatives de 2019, hormis les élections locales où les responsables étaient divisés.



« Oser affirmer que si, toi Moussa Sy avait soutenu Sonko le candidat Macky Sall allait perdre les élections, c’est du déni. D’autant plus que 7 ‘parcellois’ sur 10 vous aviez demandé de choisir Macky Sall »ont relayé nos confrères.



Ainsi, la coordination des femmes de l’Apr des Parcelles Assainies appelle Moussa Sy au respect vis à vis des responsables et militants de l’Apr.



« Le Président Macky Sall a besoin de l’unité de toutes les forces vives et de la grande majorité présidentielle pour relever les futurs défis pour un Sénégal émergent » a sermonné la coordination des femmes de l’APR des Parcelles Assainies.



