Parcelles Assainies: Un nouveau Commissariat de Police inauguré Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Diome, a procédé mardi à l’inauguration du nouveau Commissariat de Police de l’Unité 15 des Parcelles Assainies.

Au cours de la rencontre, qui s’est déroulée en présence de la hiérarchie policière, les autorités ont estimé le coût de la construction de l’unité territoriale des forces de police, à peu plus 215 millions de francs Cfa.



Ce montant financé intégralement et équipé sur des fonds d’investissement public de l’État, a permis de voir cette infrastructure, érigée en commissariat d’arrondissement, sortir de terre, selon le ministre de l’Intérieur.



« Le commissariat va permettre de lutter contre l’insécurité en adoptant la police de proximité pour renforcer le lien entre la population et sa police », a-t-il déclaré, dans son discours.



D’après « Le Soleil », pour cette mission de sécurisation des personnes et des biens dans cette partie de la proche banlieue, le Gouvernement entend voler au secours des populations très souvent victimes des agissements des malfaiteurs et des agresseurs, qui sévissent dans ce patelin.



Le maire de la Commune, Moussa Sy, le Gouverneur de Dakar, le préfet de Dakar, le Sous-préfet des Parcelles Assainies, le représentant du Khalife général des Layènes Serigne Seydina Thiaw Laye, ont également pris part à cette cérémonie.







