Parcelles Assainies : les conseillers contre-attaquent et chargent Moussa Sy Suite et pas fin de l’affaire de détournement présumé de 200 millions à la mairie des Parcelles Assainies. Alors que le maire Moussa Sy a réagi, samedi dernier, démentant tout détournement et affirmant que sa mairie de ne délivre pas de bourses, non sans taxer ses accusateurs d’ignorants, auteurs d’enfantillages ; les conseillers municipaux qui l'accusent, sont revenus à la charge.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|

« Nous allons vous démontrer que Moussa Sy ne dit pas la vérité. Contrairement à ce qu’il dit, les documents de la mairie qui prouvent qu’il a octroyé plus de 700 bourses l’année dernière sont là. Des documents assez clairs qui montrent que ces bourses ont délivrées par la mairie », a dit un des conseillers, Mamadou Guèye, lors d’un point de presse.

Se disant déçu que Moussa Sy veuille déplacer le débat sur le terrain politique, il martèle : « nous allons continuer jusqu’au bout dans cette affaire »



