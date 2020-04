Paris: Seine-Saint-Denis : EN IMAGES - les autorités redoutent des «émeutes de la faim»

«Émeutes de la faim». Les mots sont forts. Ce sont pourtant les termes qu'aurait employés le préfet de Seine-Saint-Denis, Georges-François Leclerc. Mercredi 22 avril, Le Canard enchaîné rapportait un mail envoyé par le haut fonctionnaire, le 18 avril, à son homologue Michel Cadot, préfet de la région Île-de-France. Dans ce mail, Georges-François Leclerc redoutait des «émeutes de la faim» et s'inquiétait d'un «risque alimentaire» menaçant les habitants les plus pauvres de Seine-Saint-Denis.



«Nous comptons entre 15.000 et 20.000 personnes qui, entre les bidonvilles, les hébergements d'urgence et les foyers de travailleurs migrants, vont avoir du mal à se nourrir», s'alarmait-il dans ces échanges. «L'économie souterraine, de rapine, l'uber-économie et l'effondrement de l'intérim ont provoqué une baisse importante et brutale des revenus des précaires de Seine-Saint-Denis», constatait également le préfet. Avant de conclure : «Ce qui était jouable sur un mois de confinement ne le sera pas sur deux»



De multiples messages d'alerte

Les propos du préfet de Seine-Saint-Denis font suite à de multiples messages d'alerte sur la situation alimentaire du département .



Début avril, un journaliste de LCI, William Molinié, relatait une conversation avec un policier en poste dans le 93. «Ne pas sous-estimer le risque d'émeutes de la faim. Des familles nourrissent leurs enfants habituellement pris en charge dans les cantines. Ça paraît dingue, mais ça les met dans une difficulté financière que les autorités peinent à imaginer», lui expliquait alors le fonctionnaire.



Mardi 21 avril, la députée LFI de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, alertait elle aussi sur le problème de la précarité alimentaire, rapportant que les «queues pour aller chercher des paniers alimentaires ne cessent de grandir». «Vous avez des populations qui aujourd'hui ont faim », poursuivait-elle. Sur place, certaines associations expliquent qu'elles distribuent 40% de nourriture en plus par rapport à un mois identique. Ce samedi, Stéphane Troussel indique sur France Culture que le département est passé de 1500 à 4500 repas fabriqués chaque jour et qu'ils sont ensuite mis à disposition des associations caritatives.

Des habitants reçoivent des colis alimentaires, le 22 avril 2020, à Clichy-sous-Bois. Ludovic Marin / AFP

De nombreuses aides mises en place

Dans une interview à l'Obs jeudi, le maire communiste de La Courneuve, Gilles Poux, enfonçait encore le clou. «Nous ne sommes pas à l'abri d'une explosion», expliquait-il, en référence à l'urgence sociale.



Le maire constate une «aggravation des difficultés sociales» et décrit la baisse des revenus des habitants. «La petite économie qui permet aux familles de garder la tête légèrement hors de l'eau s'est effondrée. Je parle de l'intérim, de l'aide à domicile, des coups de main à droite à gauche, des petits boulots pas forcément déclarés (...) Toutes ces petites ressources ont complètement disparu», détaille-t-il. Même si les élus ne l'évoquent pas explicitement, le marché de la drogue est lui aussi affecté par le confinement, provoquant une pénurie dans de nombreuses régions. En 2013, le gouvernement estimait ainsi que la drogue générait deux milliards d'euros de chiffre d'affaires par an en France.



Pour amortir le choc économique et social, notamment dans les territoires les plus pauvres, plusieurs mesures ont été mises en place au cours des derniers jours. Jeudi, le gouvernement a annoncé qu'il débloquait 39 millions d'euros supplémentaires pour l'aide alimentaire aux plus modestes.

Des habitants font la queue pour recevoir des colis alimentaires, le 22 avril 2020, à Clichy-sous-Bois. Ludovic Marin / AFP.

Le 15 avril, l'exécutif a annoncé une aide exceptionnelle pour 4,1 millions de foyers, «les plus démunis», selon les mots du gouvernement. Dès le 15 mai, les ménages bénéficiant du RSA, de l'ASS (allocation de solidarité spécifique) et de l'aide au logement toucheront 150 euros, auxquels s'ajouteront 100 euros par enfant. Plus tôt, le 13 avril, le département de Seine-Saint-Denis avait annoncé la mise en place d'une aide exceptionnelle de 60 euros pour 25.000 collégiens issus de familles modestes qui ne déjeunent plus à la cantine le midi à cause du confinement. Face à la situation, la ville de Bobigny a même décidé l'annulation pure et simple du paiement des loyers d'avril qui se fait début mai.



Certains élus aimeraient aller encore plus loin. Ainsi, Clémentine Autain a demandé cette semaine au gouvernement d'encadrer le prix des produits de première nécessité et d'augmenter les minima sociaux pour les plus précaires. Ce samedi sur TF1, Alexis Corbière, lui aussi député LFI de Seine-Saint-Denis, a estimé que «les aides de l'État ne sont pas suffisantes pendant cette crise».



La Seine-Saint-Denis en quelques chiffres

Comme le démontrait une étude de l'INSEE de février, la Seine-Saint-Denis (1,6 million d'habitants répartis sur 40 communes) est le département de tous les «records». Le taux de pauvreté y était de 28% en 2017 (contre 14% au niveau national) : c'est taux le plus élevé de France métropolitaine.



Selon l'INSEE, le département comptait environ 85.000 allocataires du RSA en 2018. Ainsi, plus de 11% de la population totale est couverte par cette prestation. Ce samedi matin sur France Culture, le président du département, Stéphane Troussel, évoquait le chiffre de 100.000 bénéficiaires du RSA en Seine-Saint-Denis. Le département compte aussi 32% de ménages locataires du parc social : c'est le taux le plus élevé de France.





Autre caractéristique du département, près de 30% de la population de Seine-Saint-Denis est immigrée. Cette proportion place le département au 1er rang en termes de pourcentage d'immigrés en France métropolitaine. La part des familles nombreuses (qui compte au moins trois enfants) atteint 18%. Là encore, la Seine-Saint-Denis est en tête.