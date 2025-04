Paris expulse 12 diplomates algériens et rappelle son ambassadeur Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Avril 2025 à 11:56 | | 0 commentaire(s)|

La France a annoncé, ce mardi 15 avril 2025, l’expulsion de 12 membres du personnel diplomatique et consulaire algérien en poste sur son sol, en réponse à une mesure similaire prise la veille par l’Algérie.



Dans un communiqué officiel, annonçant l’expulsion de 12 diplomates en France, l’Élysée a également indiqué que l’ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet, avait été rappelé à Paris pour consultations.



Cette montée des tensions diplomatiques intervient après que les autorités algériennes ont exigé, lundi, le départ de 12 agents de l’ambassade et des consulats français, leur accordant un délai de 48 heures pour quitter le territoire.



Selon Paris, cette crise est directement liée à l’arrestation en France, de trois ressortissants algériens, parmi lesquels, figure un agent consulaire, soupçonnés d’être impliqués dans la tentative d’enlèvement d’Amir Boukhors, un opposant algérien exilé et actif sur les réseaux sociaux.



Amir Boukhors, bénéficiaire de l’asile politique en France depuis 2023, aurait été visé par une tentative d’enlèvement, l’année même de son accueil.



Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réaffirmé la volonté de la France de maintenir le dialogue, tout en soulignant que toute nouvelle action hostile de la part d’Alger, entraînerait une riposte immédiate.











Apanews

