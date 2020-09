Parité et Genre -Grandes avancées à l’ARTP : les femmes gravissent des échelons avec des postes stratégiques L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp) relève le pari de la parité et du genre. Les femmes sont aujourd’hui au cœur du système et à la tête de grandes directions du cœur de métier.

C’est l’entrée en force des femmes dans le comité de direction de l’ARTP. Une doléance émise lors de la journée de la femme. Selon les sources de www.laviesenegalaise.com d’om nous tenons l’info , le Directeur Général de l’ARTP avait assuré que les compétences seront mises en avant. Il est aujourd’hui passé à l’action.



Dans le nouvel organigramme de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, elles ont été nommées à la tête des directions stratégiques. Le Directeur Général de l’Artp, Monsieur Abdoul Ly a proposé une modification de l’organigramme de l’instance de régulation approuvée par le collège.



Ainsi le respect de la parité est total : Sur 11 directions, les 7 sont dirigées par des dames. « Des femmes qu’il faut à la place qu’il faut », doit-on dire. Avec ce relooking, la direction générale essaie de donner un nouveau souffle à l’ARTP. Elles vont sans doute relever les défis, car elles ont le profil et l’expérience qu’il faut pour insuffler un nouveau dynamisme à la boîte sous la houlette du Directeur général.



En détails, c’est une ingénieur technologue en information qui est désormais à la tête de la direction des Réseaux et des Services de Communications Électroniques (DRS). Titulaire d’un DESS en contrôle de gestion et en audit internet, la dame est rétablie dans ses fonctions de Directrice de l’Approvisionnement et des Finances (DAF).



La Cellule des Systèmes d’Information (CSI) est également coordonnée par une dame, avec rang de Directeur. Cette dernière est ingénieur en génie des systèmes d’information.



De même, le poste de directrice des ressources humaines est également confié à une femme. C’est une titulaire en administration des affaires qui devient Drh de l’Artp.



Par ailleurs, la conseillère en stratégies et relations internationales, précédemment directrice du partenariat dirige désormais la direction de la communication et de la coopération. Toujours dans ces nouvelles nominations, une titulaire d’un DESS en entreprises et services publics, Madame Couro Kane est nommée directrice de la régulation postale. Last but not least, une économiste et experte en gestion des entreprises, Madame Khadijetou Toure Dia est nommée directrice de la prospective, de l’économie et des marchés télécoms.



Dans cette même décision du directeur général de l’Artp, fixant la composition du comité de direction, 4 hommes, également des « hommes qu’il faut à la place qu’il faut » ont été promus à des postes stratégiques. Comme pour dire que Abdoul Ly enclenche la dynamique du changement de paradigmes en optant pour le mérite et l’égalité des chances. Mieux, il a donné le pouvoir aux femmes pour mener à bien cette exaltante mission de service public.



Dans une gouvernance « fast track » prônée par le Chef de l’Etat, Macky Sall, des résultats probants sont attendus de l’Artp, dans les secteurs des communications électroniques et des postes au Sénégal. Comme le dirait l’autre : « À l’Artp, les choses sérieuses commencent ».







