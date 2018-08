Parlement CEDEAO : Moustapha Cissé Lo hôte des autorités libériennes Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Août 2018 à 12:07 commentaire(s)|

Présent a Monrovia depuis ce lundi 27 Août, S.E Moustapha Cisse Lo est l’hote des autorités libériennes. Le président du parlement de la CEDEAO a été reçu d’abord par le président Jorge weah puis, par l’ancienne présidente du Liberia, Madame Ellen Johnson Sirleaf. Mais aussi, par la vice -présidente et présidente du sénat Dr Jewel Cianeh Ho Howard Taylor et par le président de la chambres des représentants, Bhofal Chambers.

Partout il est passé, Moustapha Cissé Lo a plaidé la cause de l’intégration sous régionale par la libre circulation des personne et des biens. Dr Jewel Cianeh Howard Taylor, vice –présidente du Libéria a, dans son intervention remercié le président Cissé Lô pour le choix, porté sur son pays, avant de lui offrir un cadeau de bienvenue en terre libérienne.

Dans la même veine, Dr Bhofal Chambers, président des chambres des représentants à assurer le président du parlement, de la bonne coopération de son institution avec celle supranationale afin de mieux prendre en considération les préoccupations des populations de la communauté.



Le président du parlement a fini sa série de visite à la radio de la CEDEAO, établie au Liberia. Moustapha Cissé Lo est au Libéria avec une délégation de parlementaire pour discuter de la contribution des technologies de l’information et de la communication dans l’intégration africaine qui se termine ce vendredi.

