Parrainage : L'honorable Youssou Ndour et Fekke maci boolé entre dans la danse malgré les coups bas contre lui Au retour d’une tournée internationale de son Président Youssou Ndour, le directoire de Fekke Maci Boolé s’est réunie le mardi 04 septembre 2018 à 17h.

Le mouvement a procédé à l’examen de la situation politique marquée par le lancement des opérations de parrainage pour l’élection présidentielle de Février 2019.

A ce titre, le mouvement s’est félicité de la parfaite organisation et de la grande mobilisation notées lors du lancement de la campagne de collecte des signatures pour la candidature du Président Macky Sall.

Les actes posés par le Président de la République lors de son premier mandat tant au niveau social (PUDC, Bourses Sociales, Couverture maladie universelle…) qu’au niveau infrastructurel (TER, autoroute Ila Touba, Arène Nationale, Dakar Aréna .…), les succès du PSE et les multiples succès diplomatiques au niveau international ont renforcé la position et la crédibilité de notre cher pays. Ces différentes réalisations et les performances économiques confortent le mouvement dans son soutien au candidat Macky Sall. Ainsi au respect de l’esprit du pacte avec le Président Macky Sall, le mouvement Fékké Maci Boolé appelle les militants et sympathisants à accompagner les actions développées sur le terrain par la coalition Benno Bokk Yakar dans les opérations de collecte des signatures.

Dans ce cadre, il est demandé aux responsables des différentes localités du Sénégal et de la Diaspora de se rendre massivement auprès des collecteurs de la coalition pour parrainer la candidature du Président Macky Sall.

Cette mobilisation devra être maintenue tout au long du processus du dépôt des candidatures jusqu’à la victoire finale de notre candidat au premier tour.

Le mouvement réitère son encrage dans la coalition Benno Bokk Yakar et ses prières pour un climat politique apaisé et un bon déroulement du processus électoral.



