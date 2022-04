Parrainage : Le coordonnateur communal de Kébémer, remet plus de 3.000 signatures à Mimi Touré Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Avril 2022 à 23:44 | | 0 commentaire(s)|

Le coordonnateur communal de la coalition Benno Bokk Yakaar de Kébémer, Dr. Ousmane Cissé, a remis ce vendredi plus de 3.000 signatures en guise de parrainages à Mme Aminata Touré, coordinatrice nationale des parrainages de BBY.



Joint au téléphone à l’issue de cette remise, le Dr Ousmane Cissé veut ainsi donner une large victoire au chef de l'État Macky Sall avec une majorité confortable à l'assemblée nationale, à l'issue des législatives du 31 juillet 2022.



Le Dg de la SOMISEN Sa a d’ailleurs appelé tous les militants et les militantes de la coalition à taire les divergences et à se concentrer sur l'essentiel afin d'engranger le maximum possible de parrainage au chef de l'État.



Il a estimé que ce nombre dépasse largement celui demandé par région mais selon lui, c'est combler le gap de certaines localités mais également ne pas laisser la place à l'opposition.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Parrainage-le-coordonnat...

Accueil Envoyer à un ami Partager