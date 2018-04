Parrainage : “Macky Sall a accueilli le vote sans triomphalisme et beaucoup d’humilité”, assure El Hadji H. Kassé

Depuis la France ou il séjourne en visite privée, le président de la République a approuvé le vote par l’Assemblée Nationale de la loi instaurant le parrainage. Au cours d’une rencontre hier avec des militants, le Chef de l’Etat, selon Rfm voit le vote comme une chose participant à la consolidation de la démocratie sénégalaise.



Il a appelé l’opposition au dialogue avant le toilettage du code électoral. Macky Sall estime que le parrainage va mettre fin à l’anarchie notée au sein des partis politiques dont il a estimé le nombre à 300 et d'autant qu’il y a une vingtaine de nouvelles demandes sur la table du ministre de l’Intérieur.



Selon le chef de l’Etat, le Sénégal risquait comme avec les Législatives où il y avait 47 listes, de se retrouver avec près d’une cinquantaine de candidatures à la présidentielle de 2019. Selon lui, si des mesures ne sont pas prises pour prévenir cette « anarchie », d’ici quelques années il sera impossible d’organiser des élections aux Sénégal.



Cela « finira par tuer la démocratie », assure le président de la République, qui a rappelé avoir appelé la classe politique à des concertations sur cette question, au lendemain du referendum sur la réforme de la Constitution de mars 2016.



Joint depuis Paris, le ministre-conseiller El Hadji Hamidou Kassé a ajouté que « Macky Sall a accueilli le vote sans triomphalisme et avec beaucoup d’humilité ». «Pour le chef de l’Etat, en démocratie, a-t-il au journal « Le Témoin », il y a jamais eu de vainqueurs ni de vaincus. Il a une conception inclusive de la démocratie dès lors que la démocratie est la volonté populaire et la puissance du peuple. Il ne saurait y avoir une victoire d’une partie contre une autre. C’est toujours la victoire du peuple tout entier ».

