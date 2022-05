Parrainages: Aminata Touré loue le travail sérieux des militants de BBY et nargue l’opposition Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mai 2022 à 15:42 | | 0 commentaire(s)| Aminata Touré, coordonnatrice nationale des parrainages et tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar, a magnifié le travail accompli par les militants et leaders de sa coalition. Elle indique que dans BBY, il n’y a que des militants sérieux qui font un travail sérieux. Mais, elle égratigne l’opposition, qui dit disposer de politiciens aguerris, en attestant qu'elle est incapable de respecter la loi.

« Nos militants ont suivi scrupuleusement fait ce que la loi recommande de faire. Nos parrainages ont été nombreux. On aurait pu déposer plus de 2 millions de parrains. Mais, nous les avons soumis à un tamis. Sur les 357 000, nous n’avons eu que 27 rejets. Ca informe sur la qualité du travail. La loi a clairement dit qu’il faut 55 327 parrains, nous avons ajouté qu’un (1) pour le cas où.



Et la loi est très claire, si vous dépassz ce surplus, c’est nul et non avenu », s’est glorifiée Mimi Touré. Ainsi,, elle invite à venir visiter leur bureau du parrainage qui expose des caisses et des caisses de parrains. Toutes ces caisses restent l’oeuvre de personnes volontaires aux parrainages.



Mais, elle égratigne l’opposition qui dit disposer de politiciens aguerris qui ne savent respecter la loi. « La politique, c’est du sérieux. Elle exige des militants engagés. Voilà la coalition Benno Bokk Yaakaar qui s’allie et s’arc-boutent sur l'excellent bilan du Président de la République », conclut-elle.



