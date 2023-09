Parrainages pour le candidat Amadou Bâ : La S2D veut remettre au Président Macky Sall, entre 100 000 et 150 000 parrains La pêche aux parrains est ouverte ! Et la S2D compte bien jouer les premiers rôles, en larguant les amarres dès la semaine prochaine. Souleymane Ndiaye et son parti envisagent de remettre au Président Macky Sall, entre 100 000 et 150 000 parrains, pour le candidat Amadou Bâ. Ils ont ainsi décidé d'investir l'ensemble du territoire national à cet effet. Ci-après, le message du secretaire général aux militants et sympathisants de la S2D.

Chers militants et sympathisants,



Je suis heureux de vous informer que nous entamons le processus de collecte des parrainages sur l'ensemble du territoire national dès le début de la semaine prochaine.



Notre objectif est de remettre au Président Macky Sall, entre 100 000 et 150 000 parrains pour le candidat Amadou Bâ.



Le parrainage est une étape cruciale dans notre processus électoral et votre engagement est essentiel à sa réussite. Ensemble, nous pouvons concrétiser nos aspirations et faire entendre notre voix.



Les fiches de parrainage seront acheminées aux différentes coordinations en début de semaine. Restez mobilisés et prêts à agir dès le lancement de cette phase essentielle de collecte des parrainages.



Le Secrétaire général

M. Souleymane Ndiaye

