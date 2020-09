Part-Time Friends séduisent encore avec le clip de Même Si

Part-Time Friends sort un des plus beaux clips de la rentrée avec le fracassant Même Si qui évoque l'adolescence, et les relations fraternelles. Le titre est illustré par un clip qui se veut un court-métrage produit par Iconoclast Tv et réalisé par Sarra Ryma.

