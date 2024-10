Partenariat : 3FPT et l'ONFP évaluent les plans de formation Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 18:33 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre du plan de renforcement des capacités des personnels des institutions et fonds membres du Réseau Africain des Institutions et Fonds de Formation Professionnelle (RAFPRO), le 3FPT et l'ONFP ont tenu un atelier axé sur l'évaluation des plans de formation. Ce réseau panafricain constitue une plateforme d'échanges d'expériences, de partage de bonnes pratiques et de réflexion stratégique, autour des enjeux de la formation professionnelle en Afrique.



Accueil Envoyer à un ami Partager