Partenariat : TNT by Excaf et l’Association des maires du Sénégal veulent former les jeunes pour la vente, l’installation et la maintenance des décodeurs

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Septembre 2020 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|

TNT by Excaf a tenu une réunion aujourd’hui avec l’Association des maires du Sénégal (Ams), avec qui ils vont signer une convention de partenariat pour former des jeunes des communes pour la vente, l’installation et la maintenance des décodeurs.



Ils ont également partagé l'état d'avancement des activités de la TNT et les efforts consentis en vue d'inclure les populations locales dans son modèle de déploiement stratégique, pour un partenariat gagnant-gagnant.



La rencontre s’est tenue en présence de Aliou Sall, président de l'Ams, de son Secrétaire général Mbaye Dione, du trésorier Abdoulaye Diop, ainsi que d'autres maires, mais également du Directeur général d'EXCAF, Sidy Diagne et de celui de l'AEME, Saer Diop.









Leral.net













Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos