Partenariat avec Bp: Le Cored désapprouve l'Anps Le partenariat signé entre l’Association nationale de la presse sportive (Anps) et British Petrolium (Bp) n’est pas du goût du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie (Cored), qui l’a dit à travers un communiqué.

Selon le Cored, ce partenariat signé, dimanche dernier, « est mal choisi dans le contexte actuel ». L’organe de régulation de la presse, estime qu’« il pourrait être attentatoire aussi bien à l’image de l’Anps et à l’éthique et à la déontologie qui régissent la profession de journaliste. Bp est citée chez nous dans une affaire de corruption présumée ».



De plus, ajoute, le Cored, « en dépit du ton conciliant qui a marqué (leurs) échanges, le Cored a dû se rendre compte, à sa grande surprise, que l’Anps persiste à maintenir ce partenariat avec Bp Sénégal ».



Et d’ajouter, « rien ne peut justifier un tel comportement, qui peut semer les germes d’un conflit d’intérêts dans une affaire qui n’est encore pas élucidée et où la posture des journalistes, à équidistance des chapelles, pourrait aider l’opinion à avoir la bonne information ».

