Partenariat avec la fondation Sonatel Sonatel: Abdou Karim Mbengue et sa délégation reçus à l'Université de Touba, ce mercredi Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Août 2023 à 18:53 | | 0 commentaire(s)| La délégation de fondation Sonatel, conduite par le directeur de le Communication de la Sonatel, Abdou Karim Mbengue a été reçu ce mercredi à l'université de Touba. Une visite qui entre dans le cadre du partenariat entre la Sonatel et l'université. Ainsi, la fondation a dégagé une enveloppe de 300 millions de FCfa pour aider à la connectivité. Et, il a promis l'ouverture prochaine d'un point digital center, pour contribuer a l'émergence de l'institution. Le coordonnateur Serigne Mame Thierno Mbacké a l'instar du Recteur, Serigne Ahmadou Badawi s'est réjoui de la bonne collaboration. Ce dernier trouve en Sonatel un partenaire idéal pour répondre aux exigences du numérique.



Accueil Envoyer à un ami Partager