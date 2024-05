Participant à un forum à Abu-Dhabi : Tony Elumelu appelle à adopter l’africapitalisme, la voie du développement durable et de l'autonomisation

Dans sa communication, le président de la Fondation Tony Elumelu a affirmé que l'Afrique se trouve à la croisée des chemins - un continent débordant de potentiel, d'innovation et de promesses. Selon le président de Uba groupe, alors que nous naviguons dans les complexités du paysage mondial, il est important que nous tracions une voie vers le développement durable, la croissance inclusive et la prospérité partagée.



«La philosophie de l'Africapitalisme, une démarche audacieuse et visionnaire de l'autonomisation économique, fondée sur la conviction que le secteur privé a un rôle central à jouer dans l'avancement de l’agenda de développement de l'Afrique, se trouve au premier plan de ce voyage transformateur. Je suis profondément engagée dans l'exploitation du pouvoir des partenariats stratégiques, des solutions innovantes et des politiques inclusives pour stimuler le développement durable à travers le continent. Nous nous efforçons de libérer le vaste potentiel de l'Afrique et de donner à ses habitants les moyens de s'épanouir et de prospérer », a déclaré Tony Elumelu.



Il a expliqué que le rôle de l'entrepreneuriat dans la promotion de la sécurité alimentaire mondiale ne peut être surestimé. «Alors que nous sommes confrontés aux défis de l'insécurité alimentaire et de la faim, l'esprit d'entreprise apparaît comme un outil puissant pour l'innovation, la résilience et les pratiques agricoles durables. Grâce à des initiatives telles que la Fondation Tony Elumelu (Tef), nous restons déterminés à donner aux entrepreneurs africains les moyens de stimuler l'innovation agricole, de créer des emplois et d'améliorer la sécurité alimentaire sur tout le continent », note M. Elumelu.



Poursuivant , il a relevé que la jeunesse africaine représente un dividende démographique et un catalyseur de la croissance économique et de la prospérité. «En investissant dans l'autonomisation économique des jeunes africains à travers l'entrepreneuriat, le développement des compétences et l'accès au financement, nous pouvons libérer leur potentiel en tant qu'agents de changement, relever les défis de la migration et créer des opportunités d'emploi significatives », a affirmé le président de la Tef.



Adou FAYE





