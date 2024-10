Participation aux Législatives : FORT soutient Pastef et encourage une gouvernance de rupture

Le Bureau Politique des Forces Ouvertes pour la République et le Travail (FORT), s'est réuni ce samedi 28 septembre 2024, à son siège sis à Ouakam, sous la présidence de Monsieur Bara Ndiaye, président du parti, pour aborder entre autres questions de son ordre du jour:

Sur la question de l'implantation et de la massification du parti, le président a insisté sur la nécessité d'adopter une approche stratégique, fondée sur l'inclusion, pour aboutir à un bon maillage du territoire national. A ce sujet, il a partagé avec le Bureau Politique, sa vision sur le lancement prochain de la mise en place des Comités de base sur l'ensemble des communes du Sénégal et dans la Diaspora, dans la perspective de la tenue du premier congrès du parti.



Concernant la participation du Parti aux Législatives du 17 novembre prochain, le Bureau Politique salue la démarche d'ouverture du président de Pastef, qui a ouvert la liste de son parti aux leaders de la coalition DiomayePrésident. Cependant, FORT a souverainement décidé de ne pas présenter de candidat à l'investiture de Pastef. Cette décision découle de sa volonté de mettre à l'aise le Pastef et son président.



Sur ce même registre, après avoir écouté et discuté la communication du président du Parti, le Bureau Politique a validé, à une très large majorité, l'option de soutenir la liste portée par le Pastef. Cette décision qui est en parfaite cohérence avec notre engagement de mars 2024, traduit notre volonté de donner les moyens politiques et institutionnels au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, afin de lui permettre de poursuivre la gouvernance de rupture engagée.



Pour la bonne tenue de ces élections, FORT appelle le gouvernement, la CENA, la société civile et l'ensemble des acteurs politiques engagés dans le processus, à privilégier le dialogue et l'ouverture, qui sont des leviers sûrs, ayant permis à notre pays de garder son statut d'exception démocratique en Afrique.



Fait à Dakar, le 28 septembre 2024







