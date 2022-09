Passation MEPC: Oulimata Sarr, qui promet de se "tuer" dans le travail, loue la rigueur de Amadou Hott

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Septembre 2022 à 19:57 | | 0 commentaire(s)|

Madame le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr a pris fonction ce mercredi 23 septembre 2022, au siège ministériel.

Le ministre sortant, Amadou Hott, a parlé des exploits réalisés avec une équipe compétente et efficace durant son parcours au ministère.

La nouvelle ministre salue le dévouement et la rigueur de Amadou Hott, dans sa mission au sein de la Fonction publique. Elle assure rapidité et efficacité dans le travail pour un Sénégal émergent. Elle promet de se donner à fond dans la tâche qu'on lui a confiée désormais.