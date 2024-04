Passation de service au ministère du Budget et des Finances : Cheikh Diba remercie son prédécesseur, pour son travail remarquable Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2024 à 20:42 | | 0 commentaire(s)| A l'occasion de la passation de service au ministère du Budget et des Finances, le nouveau ministre Cheikh Diba a remercié son prédécesseur, pour son travail remarquable qu'il a fait dans ce secteur et promet de révolutionner ce secteur, qui est passé entre les mains de son ami et maître, Mamadou Moustapha Bâ.



Ses propos sont recueillis par Gnagna Kâ.





