Passation de services à l'Assemblée nationale : le nouveau président El Malick Ndiaye rencontre son prédécesseur Amadou Mame Diop

XALIMANEWS-Aussitôt élu et installé dans ses nouvelles fonctions de Président de l'Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye a rencontré, ce mercredi 4 décembre, le président sortant de l'institution parlementaire, Monsieur Amadou Mame Diop, dans le cadre de la traditionnelle passation de services. Cette rencontre a été l'occasion de dresser un état des lieux de l'Assemblée nationale et d'assurer une transmission formelle des dossiers en cours. Dans un message adressé au peuple sénégalais avant cette rencontre, le Président El Malick Ndiaye a réaffirmé sa volonté de bâtir une Assemblée nationale dynamique, en phase avec les préoccupations des citoyens, afin de répondre plus efficacement aux défis majeurs du pays.



Source : https://www.xalimasn.com/passation-de-services-a-l...

