Passation des marchés publics: L'Autorité de Régulation de la Commande Publique, a tenu une session de formation sur les achats publics durables

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2024 à 00:11 | | 0 commentaire(s)|

L'Autorité de Régulation de la Commande Publique, en partenariat avec la Banque mondiale, a tenu une session de formation sur les achats publics durables. Cette initiative a réuni 80 experts en commande publique, venus de 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre francophones. D’après le Directeur de la réglementation et des affaires juridiques de l'Autorité de régulation de la Commande publique du Sénégal, Dr. Baye Samba Diop, l'objectif de cette formation était de promouvoir l'intégration des aspects économiques, environnementaux et sociaux, dans les processus de passation des marchés publics.