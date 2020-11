Passeports arrivés à expiration : Les étudiants sénégalais en Russie racontent leur calvaire Rédigé par leral.net le Samedi 7 Novembre 2020 à 01:29 | | 0 commentaire(s)|



« Ces étudiants et ces compatriotes résidant en Russie, demandent à l’État du Sénégal et particulièrement à la nouvelle patronne de la diplomatie sénégalaise, Me Aïssata Tall Sall, de régler leur problème. Car depuis deux mois, l’ambassade a envoyé un communiqué pour leur faire part de l’arrivée d’une délégation pour le renouvellement de leur document administratif, en vain... », nous a-t-il appris.

Dans un communiqué envoyé à la date du 25 septembre 2020 aux étudiants, et reçu à la rédaction de Dakaractu ce vendredi 06 novembre 2020, « l’ambassade de la République du Sénégal en fédération de Russie informe la communauté sénégalaise de la préparation d’une mission d’établissement et de renouvellement de passeports biométriques, entre fin septembre et début octobre. »

« Le plus grand nombre des étudiants n’est pas boursier. Ils sont venus avec leurs propres moyens. C’est avec le passeport qu’on fait toutes les transactions, même pour trouver un logement, il faut un passeport valide », souligne Aliou Sané, étudiant en année de master. Il soutient en diplomatie.

Porte-parole des étudiants sénégalais basés en Russie, le résident d’Astrakhan souligne qu’en 2018, les autorités sénégalaises ont empêché une marche pour protéger l’image du Sénégal lors de la compétition sportive mondiale. « C’est en 2018 lors du tournoi du mondial Russe que les autorités sont venues dans la délégation du Sénégal pour renouveler les passeports qui sont arrivés à expiration. En son temps, les étudiants avaient pris la décision d’organiser une marche de protestation pour exiger le renouvellement des passeports. Mais comme c’est une compétition mondiale et que l’image du Sénégal pouvait être ternie, ils se sont organisés très rapidement pour régler ce problème administratif », fait-il savoir au bout du téléphone.

Soucieux de leur séjour, ils interpellent les autorités à régler leur problème car beaucoup d’entre eux ont vu leurs soutenances, leurs diplômes, … bloqués. Ils sont des centaines de compatriotes sénégalais de toutes obédiences à être dans cette situation...

