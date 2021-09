"Passportgate": Les députés convoqués à la Dic, le nom des bénéficiaires dévoilés La Division des investigations criminelles (DIC) en charge de l'enquête sur l'affaire des passeports diplomatiques a dévoilé l'identité des bénéficiaires de ces documents de voyage.

Il s'agit de O. Sall, né le 13/01/1999à Salémata ; M. A. Sall, né le 26/12/2014 à Kédougou ; A. Sall, née le 10/10/2001 à Kédougou et S. Wagué, née 13/04/1999 à Thiaguetto.



Ils ont tous été présentés comme étant les enfants et l'épouse du député d'El Hadji Mamadou Sall dans leur demande d'établissement d'un passeport diplomatique.



S. Wagué, titulaire du passeport diplomatique numéro 17DD5595 du 22/11/2018, présentée comme l'épouse du député Mamadou Sall, a une photo de son passeport différente de celle figurant sur la fiche d'identification nationale de la Daf.



Les députés Sall et Biaye convoqués à la DIC



En attendant la levée de leur immunité parlementaire, les députés de BBY, Mamadou Sall, Boubacar Biaye ainsi que Sadio Dansokho, président du Conseil départemental de Saraya, ont été convoqués à la DIC pour auditions.



Aux dernières nouvelles, rapporte Libération qui donne l'information, ils n'ont pas daigné répondre aux enquêteurs au motif qu'ils seraient hors de Dakar.

