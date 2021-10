Pastef suspend ses activités dans Yewwi Askan Wi à Tambacounda, jusqu’à nouvel ordre et...

Le coordonnateur du parti Pastef à Tambacounda, annonce la suspension de toute activité au sein de la coalition Yewwi Askan Wi locale. « Nous portons à la connaissance de l’opinion qu’un procès-verbal, ne portant pas la signature de (notre) candidat, a été envoyé à la Commission nationale d’investiture », renseigne Pastef, précisant que la candidature de Lass Kanté est mentionnée dans le document. « Alors que, hier, devant toute l’assistance, la séance a été levée sans consensus », fustige le coordonnateur dans un communiqué parcouru par "Libération" online.



Il ajoute : « Pour s’opposer à cette forfaiture, Pastef Tambacounda suspend toutes ses activités dans ladite coalition et se retire du processus d’investiture communale et départementale, jusqu’à nouvel ordre ».

