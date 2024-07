Patte d’Oie : Abdoulaye Ka remplace Maimouna Dièye Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2024 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Saliou Ndong Ce vendredi, une élection cruciale s’est tenue à la mairie de la Patte d’Oie après que l’ancienne maire, Maimouna Dièye, ait été nommée ministre de la Famille et des Solidarités. Suite au vote et au dépouillement des 56 conseillers municipaux ainsi que des 4 procurations, les résultats ont été annoncés, […] Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Saliou Ndong Ce vendredi, une élection cruciale s’est tenue à la mairie de la Patte d’Oie après que l’ancienne maire, Maimouna Dièye, ait été nommée ministre de la Famille et des Solidarités. Suite au vote et au dépouillement des 56 conseillers municipaux ainsi que des 4 procurations, les résultats ont été annoncés, et Abdoulaye Ka du parti Pastef a été déclaré nouveau maire. Sur les 60 votes exprimés, Jean Louis Ndiaye de Taxawu Sénégal a obtenu 25 voix avec le bulletin blanc, tandis qu’Abdoulaye Ka de Pastef a obtenu 35 voix avec le bulletin jaune. Avec 35 voix sur 60, Abdoulaye Ka a remporté l’élection dès le premier tour, dépassant la majorité requise.



Source : Source : https://atlanticactu.com/patte-doie-abdoulaye-ka-r...

Accueil Envoyer à un ami Partager