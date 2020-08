Paul POGBA testé positif au coronavirus

Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, est testé positif au coronavirus, selon le manager de l'équipe de France, Didier Deschamps.



Le jeune homme de 27 ans devra s'isoler pendant 14 jours.



Il manquera le match de la Ligue des Nations en Suède le samedi 5 septembre et le match à domicile contre la Croatie trois jours plus tard.



Toutefois, Paul Pogba pourrait être sélectionné pour le match d'ouverture de la Premier League de United contre Crystal Palace à Old Trafford le 19 septembre

