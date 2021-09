Pauline Croze sort Je suis un Renard et l'album Après les heures grises Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Septembre 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Pauline Croze revient avec "Après les heures grises", son 5ème album. Solaire et passionné, il serpente entre les modes et sonne comme le juste équilibre entre le charme de ses premiers pas et une pop d'époque, où la chanson se mêle aux syncope...





Source : Nouvel album pour la chanteuse et musicienne Pauline Croze qui sort l'album Après les heures grises le 8 octobre, orné d'une magnifique pochette de Joann Sfar et annoncé par le clip de Je suis un renard sur lequel elle est accompagnée de Fils Cara.Source : https://www.podcastjournal.net/Pauline-Croze-sort-...

