Pds: Aïcha Guèye liste les réalisations à l’actif de Karim Wade Aïcha Gueye, militante du Parti démocratique sénégalais établie à Genève tance les détracteurs de son mentor politique. Sa réaction fait suite à un texte, publié ce vendredi et intitulé « Karim Wade attendu comme le Messi ». « Qui l’eût cru ? », s’interroge d’emblée la dame. Elle rappelle qu’en 2013, via une campagne de dénigrement grandiose, ils avaient fait gober d'énormes mensonges à une partie du peuple aux fins de ternir l’image de ce digne fils du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Février 2023

De l’avis de cette libérale, « l’entreprise de dénigrement ne pouvait porter ses fruits, car Karim Wade attachait du prix au développement de son Pays ». Précisant sa pensée, Aïcha Gueye déclare : « Sa priorité : des travaux gigantesques qui ont profondément changé le visage de Dakar et du reste du Sénégal. Il a su prouver au reste du continent que nous pouvions éradiquer la pauvreté et la morosité économique que l'Afrique traverse.



Il a aidé à porter une nouvelle vision sur l'Afrique, avec ses projets pharaoniques. Après avoir subi injustement 3 années et demi de prison et un exil forcé, aujourd’hui l'histoire lui a donné raison. Le peuple sait que le mensonge s'est dissipé et que l'unique vérité : c'est d'exiger le retour du fils prodigue afin qu'il fasse pour son Pays ce qu'il fait pour les autres ».



Ainsi, elle ajoute, parlant toujours de Karim Wade : « Aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais de ses compétences, de ses convictions nobles et de sa sagesse pour raffermir la cohésion nationale. Nous attendons avec fierté son retour, tout est prêt pour la reconquête du pouvoir. Nous avons renouvelé nos structures sans tambour ni trompette, nous avons vendu nos cartes et avons accueilli avec bienveillance de nouveaux membres qui croient à un Sénégal meilleur avec Karim Wade.



Le peuple est prêt et Karim Wade l'est autant. Que personne ne nous détourne de notre but ! Cap sur 2024 avec Karim Wade, l'espoir du Sénégal ! » Aïcha Gueye est aussi revenue sur les réalisations à l’actif de Karim Wade lorsque ce dernier était ministre de 2009 à 2012. Elle souligne : A tous les niveaux où il a servi le pays, Karim Wade a laissé les marques de son ingéniosité. Quand de son génie naissait le Plan Takkal, la SENELEC était presque à terre, après des décennies de tâtonnement sous les socialistes qui avaient fini par barder l’entreprise. C’est sous son ministère que les coupures intempestives d’électricité ont disparu en 2011.



Karim Wade à la tête du ministère des Infrastructures : c’est un réseau routier dense. A la tête du ministère des Transports, il a œuvré pour la modernisation du parc automobile de Dakar DemDikk et l’évènement des bus Tata de dernière génération. On peut aussi citer le Monument de la renaissance africaine, l'aéroport Blaise Diagne. La liste est loin d’être exhaustive… »



