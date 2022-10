Péage AIBD / Collisions en cascade: Trois blessés graves, un bus de DDD réduit en cendres

Sur l’autoroute à péage, hier mercredi, un accident s’est produit, vers 20h, impliquant un transport en commun, un bus, un minibus et une voiture légère à hauteur de la forêt de Mbao, dans le sens Dakar-AIBD.



Quasi simultanément et dans le même sens, un bus Dakar Dem Dikk a pris feu 2km avant, à hauteur de Diamegueune. Ce qui a coupé l'autoroute à ces niveaux respectifs.



"Le bilan provisoire de l'accident fait état de 3 blessés graves, et 27 blessés légers. L’ensemble des services de secours et de sécurité, sapeurs-pompiers, exploitation et peloton autoroutier ont été mobilisés pour prendre les victimes en charge et assurer la sécurité des usagers de l'autoroute», informent les responsables de l’autoroute de l’avenir.