Pêche : Le Sénégal exige un partenariat équitable avec l'Union européenne

Depuis l'expiration du protocole de pêche entre le Sénégal et l’Union européenne, le 17 novembre dernier, aucun accord de renouvellement n’a été conclu. Face à cette situation, le gouvernement sénégalais, par la voix de la ministre de la Pêche, Dr Fatou Diouf, a tenu à clarifier sa position : toute reconduction éventuelle devra impérativement garantir les intérêts du Sénégal. Une collaboration sous conditions Dans l’émission "Opinion" diffusée sur Walf TV, Dr Fatou Diouf a précisé la posture de l’État sénégalais. Bien qu’ouverte à une coopération future, elle a insisté sur l’importance d’établir un accord plus équilibré. « Je ne peux pas dire que c’est terminé de façon définitive, car en tant que croyante, on ne dit jamais jamais… Ce que je veux souligner, c’est que notre gouvernement est disposé à collaborer, mais exclusivement dans l’intérêt du Sénégal et de notre économie », a-t-elle affirmé. La ministre a également souligné la nécessité d’un partenariat gagnant-gagnant, permettant au Sénégal de ne pas être seulement un fournisseur de ressources, mais un acteur clé dans leur exploitation et leur valorisation, informe "le Soleil".« Tant que c’est une coopération gagnant-gagnant qui profite au Sénégal, nous sommes ouverts. Mais il est impératif que les intérêts du pays soient véritablement pris en compte. Le Sénégal doit également être bénéficiaire et non simplement spectateur d’une exploitation de ses ressources », a-t-elle ajouté. Une approche rigoureuse et durable Cette prise de position traduit la volonté du Sénégal de renforcer sa souveraineté sur ses ressources halieutiques, en plaçant la pêche locale et la gestion durable des stocks au centre des discussions. Le gouvernement adopte ainsi une stratégie plus rigoureuse dans ses négociations avec l’Union européenne, mettant en avant la nécessité d’un partenariat équitable et respectueux des principes de durabilité.



