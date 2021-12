Pêche: Le ministre Alioune Ndoye annonce des reformes majeures

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Décembre 2021 à 19:21 | | 0 commentaire(s)|

Le budget 2022 du ministère des Pêches et de l’Économie maritime soumis au vote des députés, hier, est arrêté à la somme de 43 milliards 537 millions 817 mille 489 francs Cfa, en crédits de paiement.. Il est reparti en quatre programmes, portant notamment sur Pêche et aquaculture, Caisse d’encouragement à la pêche et à ses industries annexes. D’après Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l’Economie maritime, ce budget va permettre de réaliser beaucoup de projets dans le secteur de la pêche. Il informe également que des réformes majeures sont envisagées dans le cadre de programmes établis.