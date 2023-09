Pêche à Saint-Louis: Des capitaines d'embarcations non pontées, formés sur la réglementation des pêches Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2023 à 19:28 | | 0 commentaire(s)| En collaboration avec des structures clés, relevant du département des Pêches et de l'Economie maritime, l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM) a organisé la 12e session de formation des marins artisans dans la capitale du Nord. Une formation de cinq jours, qui a réuni des capitaines d'embarcations non pontées, exerçant des activités de pêche et de transports de passagers ou de marchandises. Ces derniers ont été formés sur la réglementation des pêches, le secourisme et les techniques d'abandon du navire, la sécurité et la survie en mer, entre autres thématiques.



