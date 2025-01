Pédagogie de la peur ! Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2025 à 22:59 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal, un pays magique… mais à force de vouloir faire de l’éducation, certains parents semblent confondre pédagogie et sorcellerie?! Imaginez un peu : au lieu de papoter avec leurs enfants, les voilà qui les laissent se faire «?éduquer?» par un certain «?Mawti?», ce fameux tiktokeur en mode néo-sorcier, qui fait croire qu’il est l’ange […] Le Sénégal, un pays magique… mais à force de vouloir faire de l’éducation, certains parents semblent confondre pédagogie et sorcellerie?! Imaginez un peu : au lieu de papoter avec leurs enfants, les voilà qui les laissent se faire «?éduquer?» par un certain «?Mawti?», ce fameux tiktokeur en mode néo-sorcier, qui fait croire qu’il est l’ange de la mort?! Rien de tel pour créer un climat de confiance familial, non?? Qui a eu l’idée de cette méthode sordide, vraiment?? Parce qu’évidemment, au lieu d’expliquer la vie, on préfère injecter de l’angoisse dans les cerveaux encore fragiles. Et ce phénomène cartonne sur TikTok?! «?Vive la pédagogie numérique?!?» Finalement, c’est peut-être ça la vraie magie : transformer un enfant bien élevé en petit paranoïaque, et un parent en spectateur complice d’un drame psychologique… Mais qui a dit que l’éducation devait être ennuyeuse?? Je préfère encore retourner à l’époque où les enfants étaient éduqués à coup de claques et de fables?! (Le billet de Salla GUEYE) – Le Soleil



Source : Source : https://www.xalimasn.com/pedagogie-de-la-peur/...

