Pédophilie: Mouhamed Habibou Guèye et Olivier Brice Sylvain écroués

Mercredi 12 Février 2020

Selon les informations exclusives de Libération online, le doyen des juges d’instruction de Dakar, Samba Sall, vient de placer sous mandat de dépôt Mouhamed Habibou Guèye pour viol sur mineurs âgés de moins de 13 ans, pédophilie, détournement de mineurs, actes contre nature et charlatanisme. Le mis en cause présumé est retourné dans la cave du Palais de Justice en attendant d’être transféré à la prison de Rebeuss. Il prendra le même bus qu’…Olivier Brice Sylvain. En effet, le responsable de la Cellule performance de l’As Dakar Sacré-Cœur, soupçonné d’avoir abusé de joueurs mineurs, a été aussi écroué par le doyen des juges.





