Pèlerinage à la Mecque 2023: Au Sénégal, les acteurs invités à travailler ensemble

Le Premier ministre, Amadou Ba, a exhorté les acteurs du pèlerinage à travailler ensemble, en vue de faire de l’édition 2023 du pèlerinage à la Mecque « un grand succès », en dépit « du délai très serré ». Le Premier ministre, a présidé, hier, un Conseil interministériel consacré à l’organisation de l’édition 2023 du […] Le Premier ministre, Amadou Ba, a exhorté les acteurs du pèlerinage à travailler ensemble, en vue de faire de l’édition 2023 du pèlerinage à la Mecque « un grand succès », en dépit « du délai très serré ». Le Premier ministre, a présidé, hier, un Conseil interministériel consacré à l’organisation de l’édition 2023 du pèlerinage à la Mecque. Amadou Ba a exhorté les acteurs à travailler en bonne intelligence en vue de faire de ce rendez-vous « un grand succès » en dépit du « délai très serré ». « L’atteinte de cet objectif nécessite de travailler la main dans la main pour offrir un service de qualité, notamment en termes de transport, de logement et de soins de qualité. Nous devons également nous assurer que les normes de sécurité sont respectées à toutes les étapes du pèlerinage », a-t-il déclaré. « Nous devons travailler ensemble en respectant les normes de qualité et de sécurité les plus élevées conformément à la volonté du chef de l’Etat », a ajouté Amadou Ba, invitant le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter l’enrôlement des pèlerins. Il a suggéré d’utiliser tout support approprié pour donner les informations utiles aux pèlerins pour qu’ils puissent accomplir le cinquième pilier de l’islam « en toute sécurité et sérénité ». Dans la même veine, le Premier ministre a demandé au Ministre de la Santé et de l’Action sociale d’élaborer un protocole sanitaire, d’en assurer la large diffusion et de procéder à la désignation des équipes chargées de la visite médicale. Il a également demandé que des dispositions soient prises pour « libérer les locaux du hangar des pèlerins en relation avec les services de sécurité ». Le chef du gouvernement a instruit le Ministre des Transports aériens de prendre les dispositions nécessaires pour la préparation de l’opérationnalisation du terminal des pèlerins de l’Aéroport international Blaise Diagne. Au Ministre des Finances, il a demandé de prendre les mesures idoines pour avoir un taux de conversion fixe du riyal (monnaie saoudienne) et celles liées aux exonérations. Amadou Ba a instruit le Ministre de l’Intérieur de « mettre en place un dispositif spécial pour l’émission de passeports pour les pèlerins et pour assurer leur sécurité au départ comme à l’arrivée ». Mamadou GUEYE Le billet fixé à 3.950.000 FCfa Cette année, le Sénégal a un quota de 12.860 pèlerins dont 11.000 sont attribués aux voyagistes et 1.860 à la Délégation générale au pèlerinage. Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall, a rappelé que 50 % des pèlerins sénégalais seront convoyés par la compagnie saoudienne Flynas et le reste par les voyagistes privés. Pour éviter des désagréments, le Premier ministre a invité la compagnie Air Sénégal à engager des discussions avec la compagnie aérienne saoudienne Flynas, en vue d’identifier « les pistes de collaboration possibles ». Amadou Ba a indiqué que le souhait du Président Macky Sall est que le billet soit fixé à 3.950.000 FCfa. D’après le ministre des Affaires étrangères, le tarif normal est de 4.280.000 FCfa. Le Conseil interministériel a vu la présence de Aïssata Tall Sall (Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur), Marie Khémesse Ngom Ndiaye (Ministre de la Santé et de l’Action sociale), du Délégué général au pèlerinage, Ababacar Sarr, des secrétaires généraux des ministères concernés, de représentants de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), de voyagistes et de responsables d’associations consuméristes. Le 02 mars dernier, le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Aissata Tall Sall, avait rencontré les voyagistes privés pour leur présenter le nouveau Délégué général au pèlerinage, l’ambassadeur Ababacar Sarr et discuter avec eux des conditions d’organisation de l’édition 2023 du pèlerinage à la Mecque. M. GUEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/pelerinage-a-la-mecque-2023-au...

