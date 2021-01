Pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam: La prise des dispositions préventives opérationnelles exhortée

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat demande au Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et aux ministres concernés, de faire prendre les dispositions préventives opérationnelles, afin de renforcer la régulation de l’organisation des opérations relatives au Pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam, en tenant compte des contraintes liées à la pandémie de Covid-19.

