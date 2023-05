Pèlerinage de Popenguine: Le Ministre de la Santé insiste sur la prévention et le contrôle continu Rédigé par leral.net le Samedi 20 Mai 2023 à 15:36 | | 0 commentaire(s)|

En direction du 135e pèlerinage marial, prévu du 26 au 28 mai 2023, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, s’est rendue ce vendredi à Popenguine pour examiner le dispositif sanitaire mis en place. MBOUR– Á quelques jours de la tenue du 135e pèlerinage marial de Popenguine, les services […] En direction du 135e pèlerinage marial, prévu du 26 au 28 mai 2023, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, s’est rendue ce vendredi à Popenguine pour examiner le dispositif sanitaire mis en place. MBOUR– Á quelques jours de la tenue du 135e pèlerinage marial de Popenguine, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale sont à pied d’œuvre pour assurer un séjour sans risque, du point de vue sanitaire, aux pèlerins. En visite, vendredi, dans la cité mariale, le Ministre Marie Khémesse Ngom Ndiaye a passé en revue le dispositif sanitaire. Un dispositif qui comporte entre autres, 13 postes médicaux avancés autour du sanctuaire, quatre autres prévus en cas de déplacement au niveau du nouveau sanctuaire, 30 ambulances, 552 agents de santé mobilisés, des médicaments d’une valeur de 11 millions de FCfa. Tout cela pour une bonne couverture sanitaire qui a déjà démarré avec le Service d’hygiène, actuellement à pied d’œuvre dans la cité, en particulier dans les concessions pour contrôler les aliments et l’eau, mais également les produits que les marchands apportent à Popenguine. « Le dispositif qu’on met en place est d’une grande importance. Il est installé 24 à 48 h avant la journée phare qu’est le lundi de Pentecôte », a confié le Ministre. Marie Khémesse Ngom Ndiaye renseigne que ces activités vont consister surtout au contrôle de l’eau de boisson mais également de l’eau de cuisson. « Nous attendons des milliers de pèlerins, il faut que cette eau soit contrôlée pour éliminer les agents pathogènes. Il y a également le contrôle des métaux lourds comme le plomb, le mercure qui peuvent être dans l’eau », a-t-elle fait savoir.

Mme Ndiaye a également annoncé que le jour-J, il y aura 7 à 10 postes médicaux avancés pour assurer l’offre de proximité principalement autour du site où il y aura l’office religieux. « Ainsi quand il y aura un problème, ce qu’on peut faire, c’est de recevoir le malade dans ce poste. Si cela nécessite une référence au centre de santé ou si la situation s’aggrave, nous avons les hôpitaux, les autres centres de santé au niveau de la région de Thiès. Pour dire que c’est tout le dispositif national qui est aujourd’hui en alerte et en veille », a-t-elle dit. Pour les médicaments, avec le concours de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna) à travers la Pharmacie régionale d’approvisionnement (Pra) de Thiès, « nous avons mis 11 millions de médicaments. Le dispositif sera donc en place pendant dix jours (avant, pendant et après l’événement). Les acteurs communautaires ne sont pas en reste et les Fds vont jalonner le site pour un contrôle continu de l’activité », ajoute le Ministre. Toutes choses qui concourent à assurer aux pèlerins, un bon séjour à Popenguine où le Ministre a aussi apporté un soutien aux autorités religieuses. Ainsi, a-t-elle apporté dans ses bagages, un appui à l’Église composé de deux tonnes de riz, 200 litres d’huile, des cartons de tomate, du café, du lait, de l’eau, du sucre, des produits d’hygiène, des moustiquaires imprégnées, des matelas, des nattes, etc. Ousseynou POUYE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/pelerinage-de-popenguine-le-mi...

