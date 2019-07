Penalty non sifflé pour le Sénégal contre l’Algérie: « Une erreur de la VAR », selon Didier Roustan Le journaliste sportif français, Didier Roustan, estime qu’il y avait bel et bien penalty lors de la finale contre l’Algérie, en faveur du Sénégal, sur la faute de main de Guédioura.

« Le penalty refusé au Sénégal ? C’est une erreur de la VAR. La VAR doit rétablir quelque chose qu’elle ne rétablit pas forcément. Puisque ces derniers temps, les penaltys de la sorte étaient accordés…



Le défenseur a le bras droit collé au corps au moment du centre. Mais au moment où il touche le ballon, son bras est décollé. Par rapport au règlement actuel, certains arbitres sifflent penalty. Lui, il a sifflé sur le coup. Le bras a bien dévié le ballon. Pour le côté visuel de l’arbitre, je peux comprendre.



Mais qu’après, il revienne sur sa décision, contre le règlement, je ne sais pas… Je suis contre la VAR. Mais dans ce cas-là, je suis pour un coup-franc indirect, car tu es obligé de siffler quand même, car la main a une influence sur l’action », a-t-il dit dans L’Équipe Mercato.

