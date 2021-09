Pénurie d'eau à Touba: Macky Sall pose 23 milliards F CFA pour régler le problème Le Président de la République Macky Sall était ce samedi l'hôte du khalife général des mourides à quelques jours de la célébration du grand Magal de Touba. Dans la ville sainte, le Chef de l'Etat s'est entretenu avec Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

Un entretien qui a notamment porté sur les grands chantiers de Touba dans les secteurs de l'assainissement, de l'électricité et de l'accès à l'eau. Sur cette dernière question, le Président Macky Sall annonce une enveloppe de 23 milliards de FCFA " pour régler définitivement le problème de l'eau à Touba.



Et ce, à travers un projet hydraulique de grande envergure qui va permettre entre autres de doubler la capacité de production avec la réhabilitation du bassin de Darou Rahmane pour améliorer la qualité du service", révèle-t-on du côté de la présidence.



Au cours de cette visite marquée par l'inauguration du nouvel l'hôpital de Touba, il y a eu également, souligne-t-on, d'intenses moments de spiritualité marqués par la prière de la mi-journée dans l'intimité de la résidence du khalife général des mourides.

