Pénurie de Gasoil : Désemparés, les usagers de la route racontent leur calvaire en cette période de pénurie...

À Dakar, les usagers de la route éprouvent actuellement, de réelles difficultés pour avoir du carburant (gasoil). Et la situation devient de plus en plus intenable pour les automobilistes à Dakar.



À la station Total située sur les deux voies de Liberté 6, on constate une longue file de voitures devant la station où les automobilistes rencontrés nous expriment leur désolation face à cette situation. « Nous sommes dans le désarroi total, voilà presque deux jours que nous courons derrière les stations pour trouver du carburant, mais la situation devient urgente. Par contre, si l'État avait anticipé,on n'aurait pas ce problème. Il y a une mauvaise gestion politique de l'État et voilà les conséquences. Le problème doit être résolu avant 24h ou 72h ... », confie l'un des chauffeurs.



Par contre, d'autres automobilistes rencontrés sur la route pensent que la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie est la principale cause qui a installé une pénurie de carburant (gasoil) à Dakar.

