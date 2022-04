Pénurie de gaz: Oumar Diallo, Directeur du Commerce donne des explications Depuis quelques jours, une pénurie de gaz est notée dans la capitale sénégalaise. Il s’agit des bonbonnes de 9 et 11 kilos de gaz butane. Cette pénurie met dans une situation inconfortable beaucoup de ménages surtout dans la banlieue.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Avril 2022 à 23:23

Le directeur du Commerce, s’exprimant sur la Sentv, a informé qu’il ne s’agissait pas de pénurie mais plutôt de problèmes d’interchangeabilité entre les concurrents. « Chaque maison a une couleur qui dispose de ses propres bouteilles. Le consommateur peut avoir une bouteille bleu, demain il va à la boutique, on lui remet rouge » explique Omar Diallo.



Ainsi, il fait savoir qu’il existe un protocole d’avoir qui fait que les différentes couleurs de bonbonnes puissent être inter changées. Le problème est que ce « protocole n’est plus respecté par certains ce qui fait qu’il y a un concurrent qui dispose de plusieurs bouteilles et un autre qui n’en dispose pas ce qui se répercute sur la disponibilité » renseigne toujours le sieur Diallo.



Et, le directeur du commerce rassure : « Nous sommes en train d’y travailler depuis pratiquement un mois ». Seulement l’autorité butte sur quelques difficultés.



En attendant, le Sénégalais continue de faire face à la hausse du prix des denrées ou tout simplement à leur rareté.









